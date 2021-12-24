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Экономика

«Белтелеком» повысит тарифы на услуги с 1 января

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«Белтелеком» повысит тарифы на услуги с 1 января

"Белтелеком" с 1 января повысит тарифы на услуги, сообщили на предприятии.

С 1 января 2022 года повышаются тарифы на услуги доступа в интернет в среднем на 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.

Стоимость международных телефонных соединений, в том числе по пропуску трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг и других услуг электросвязи, увеличится в среднем на 5%.

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