«Белтелеком» повысит тарифы на услуги с 1 января
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"Белтелеком" с 1 января повысит тарифы на услуги, сообщили на предприятии.
С 1 января 2022 года повышаются тарифы на услуги доступа в интернет в среднем на 4% в пределах, установленных регулятором в соответствии с законодательством.
Стоимость международных телефонных соединений, в том числе по пропуску трафика абонентов сотовой подвижной электросвязи, услуг телевидения, пакетов услуг и других услуг электросвязи, увеличится в среднем на 5%.
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