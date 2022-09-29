«Белтелеком» и МГЛУ запустили мобильное приложение «Мой университет»

"Белтелеком" и Минский государственный лингвистический университет запустили цифровую платформу "Мой университет", сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белтелекома".

Новый проект обеспечит интерактивное взаимодействие и практически мгновенный доступ к услугам и онлайн-сервисам учебного заведения. "Спустя полгода после подписания меморандума о сотрудничестве с МГЛУ мы даем старт мобильному приложению "Мой университет". Убежден, цифровая платформа, которую мы реализовали, позволит еще эффективнее решать все задачи, которые стоят перед современным образованием, и станет отличным помощником для абитуриентов, студентов и преподавателей", – сказал генеральный директор предприятия Юрий Петрученя.

Ректор Минского государственного лингвистического университета Наталья Лаптева добавила, что "Мой университет" – еще один важный шаг на пути к трансформации образовательного процесса МГЛУ в рамках реализации концепции "Цифровой университет 3.0". "Приложение видится как единая экосистема, которая объединяет электронные сервисы, функционирующие в университете. Вместе с "Белтелекомом" мы сможем реализовать все задуманные идеи", – сказала она.

Прототипом приложения "Мой университет" стала платформа "Мой город", оцифровавшая основные городские сервисы и успешно работающая уже в десяти городах Беларуси. Приложение доступно для скачивания на Android и iOS.

БЕЛТА