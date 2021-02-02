“Белтехосмотр” за январь выдал более 188 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении

УП "Белтехосмотр" за январь 2021 года выдало более 188 тыс. разрешений на допуск к участию в дорожном движении.

За первый месяц 2021 года выдано 188 025 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 237,1% превышает показатель аналогичного периода 2020 года (55 782 разрешения) и на 99,5% - за январь 2013 года (94 251 разрешение). В частности, 2013 год выбран для сравнения как год, в течение которого "Белтехосмотр" выдал наибольшее количество разрешений - 1 869 723.

В отношении физических лиц за январь 2021 года выдано 172 290 разрешений (91,6% от общего количества). К примеру, за январь - февраль прошлого года было выдано 108 828 разрешений, за январь - март 2020-го - 164 913.

Для удобства автовладельцев на диагностических станциях УП "Белтехосмотр" организована предварительная запись для прохождения государственного технического осмотра транспортных средств. Запись осуществляется на сайте предприятия www.gto.by.