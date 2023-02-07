«Белтехосмотр» в январе выдал почти 110 тыс. разрешений на участие в дорожном движении

"Белтехосмотр" за январь текущего года выдал 109 473 разрешения на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 14,4% больше данного показателя за аналогичный период 2022 года (95 687 разрешений), сообщили БЕЛТА на предприятии.

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 92 220 разрешений (84,2% от общего количества).

Как отметили на предприятии, приближается весенне-летний сезон - время активного использования транспортных средств. Соответственно с приближением теплых дней количество автовладельцев, желающих получить разрешение на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, резко возрастает, в связи с чем на диагностических станциях могут образовываться очереди.

Для экономии времени автовладельцев при прохождении гостехосмотра на диагностических станциях УП "Белтехосмотр" организована предварительная онлайн-запись на данную услугу. Записаться на гостехосмотр можно на сайте www.gto.by.