«Белтехосмотр» в июне выдал почти 114 тыс. разрешений на участие в дорожном движении

УП "Белтехосмотр" в июне выдало 113 815 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, сообщили БЕЛТА на предприятии.

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 92 374 разрешения (81,2% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за январь - июнь 2022 года, составило 763 504, что на 29,1% меньше аналогичного показателя за шесть месяцев 2021 года.

За январь - июнь нынешнего года уполномоченными органами и организациями выявлено более 32 тыс. правонарушений против безопасности движения и эксплуатации транспорта по ч.4 и 5 ст.18.11 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях (управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении).

В соответствии со ст.18.11 КоАП управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником (владельцем) такого транспортного средства является физическое лицо, влечет наложение штрафа в размере до 3 БВ (1 БВ - Br32). Действия, совершенные повторно в течение одного года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, влекут наложение штрафа в размере от 2 до 5 базовых величин. В отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица предусмотрен штраф в размере до 10 БВ.