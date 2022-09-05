«Белтехосмотр» в августе выдал почти 96 тыс. разрешений на участие в дорожном движении

"Белтехосмотр" в августе выдал 95 958 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 3,6% больше данного показателя за аналогичный период 2021 года (92 587 разрешений), сообщили на предприятии.

Физлицам за рассматриваемый период выдано 75 734 разрешения (78,9% общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за январь - август 2022 года, составило 961 369, что на 24,3% меньше аналогичного показателя прошлого года (1 269 952).

В соответствии с ч.4 ст.18.11 КоАП управление транспортом без допуска к участию в дорожном движении влечет штраф для физлица до 3 БВ (1 БВ - Br32). Действия, совершенные повторно в течение года после административного взыскания за такие же нарушения, влекут штраф от 2 до 5 базовых величин. В отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица предусмотрен штраф до 10 БВ.