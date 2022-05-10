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«Белтехосмотр» в апреле выдал более 150 тыс. разрешений на участие в дорожном движении

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«Белтехосмотр» в апреле выдал более 150 тыс. разрешений на участие в дорожном движении

УП "Белтехосмотр" в апреле выдало 150 413 разрешений на допуск транспортных средств к участию в дорожном движении, что на 29,6% меньше данного показателя за аналогичный период 2021 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на предприятие.

В отношении физических лиц за рассматриваемый период выдано 130 950 разрешений (87,1% от общего количества).

Общее количество разрешений, выданных за январь - апрель 2022 года, составило 530 023.

В соответствии со ст.18.11 КоАП управление транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении, если собственником (владельцем) такого транспортного средства является физическое лицо, влечет наложение штрафа в размере до 3 БВ (1 БВ - Br32). В отношении индивидуального предпринимателя или юридического лица предусмотрен штраф в размере до 10 БВ.

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