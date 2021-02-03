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“Белшина” уступила “Динамо-2” (Минск)

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“Белшина” уступила “Динамо-2” (Минск)

В в рамках турнира "Белазовец-2021", который проходит в Жодино, футболисты "Белшины" уступили в своем первом матче футбольному клубу "Динамо-2" (Минск) со счетом 2:0.

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