«Белшина» участвует в 20-й международной специализированной выставке «Химия. Нефть и газ»

Мероприятие входит в программу Белорусского промышленно-инвестиционного форума – 2021, который проводится с 1997 года и является известным межгосударственным мероприятием.

Высокий интерес к выставке со стороны научных, отраслевых структур и частного бизнеса обусловлен, в том числе и тем, что производство в химическом секторе в целом неуклонно растет. При этом участники рынка отмечают, что отрасль обладает большим потенциалом перспективного развития.