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Экономика

«Белшина» участвует в 20-й международной специализированной выставке «Химия. Нефть и газ»

belshinajsc.by 39 0

«Белшина» участвует в 20-й международной специализированной выставке «Химия. Нефть и газ»
Об этом сообщает пресс-служба предприятия. Выставка призвана информировать специалистов о современном состоянии рынка химических технологий, а также способствовать продвижению перспективных научно-технических разработок в области химии и экологии, добычи, переработки и транспортировки нефти и газа. 

Мероприятие входит в программу Белорусского промышленно-инвестиционного форума – 2021, который проводится с 1997 года и является известным межгосударственным мероприятием.

Высокий интерес к выставке со стороны научных, отраслевых структур и частного бизнеса обусловлен, в том числе и тем, что производство в химическом секторе в целом неуклонно растет. При этом участники рынка отмечают, что отрасль обладает большим потенциалом перспективного развития.

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