«Белшина» принимает участие в фестивале «Дни Республики Беларусь в Приморском крае»
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ОАО «Белшина» принимает участие в фестивале-ярмарке «Дни Республики Беларусь в Приморском крае» во Владивостоке с 6 по 11 октября.
Главная составная часть мероприятия – ярмарка-продажа товаров белорусских производителей и выставка крупногабаритной техники промышленных предприятий Республики Беларусь.
На центральной площади Приморья размещена экспозиция ОАО «Белшина», которая представляет новейшие модели индустриальных шин.
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