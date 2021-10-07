«Белшина» принимает участие в фестивале «Дни Республики Беларусь в Приморском крае»

ОАО «Белшина» принимает участие в фестивале-ярмарке «Дни Республики Беларусь в Приморском крае» во Владивостоке с 6 по 11 октября.

Главная составная часть мероприятия – ярмарка-продажа товаров белорусских производителей и выставка крупногабаритной техники промышленных предприятий Республики Беларусь.

На центральной площади Приморья размещена экспозиция ОАО «Белшина», которая представляет новейшие модели индустриальных шин.