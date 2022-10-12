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Фотофакт

«Белшина» презентовала свою продукцию в Таджикистане

belshina.by 4 0

«Белшина» презентовала свою продукцию в Таджикистане

Выставка техники и продукции белорусских производителей Made in Belarus состоялась в Душанбе.

Деловая программа форума рассчитана на 2 дня - 11 и 12 октября, в ходе которого организованы выступления, презентации, церемония подписания документов и двусторонние деловые переговоры.

ОАО «Белшина»  в рамках экспозиции представляет модели легковых, грузовых и крупногабаритных шин.

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