«Белшина» презентовала свою продукцию в Таджикистане

Выставка техники и продукции белорусских производителей Made in Belarus состоялась в Душанбе.

Деловая программа форума рассчитана на 2 дня - 11 и 12 октября, в ходе которого организованы выступления, презентации, церемония подписания документов и двусторонние деловые переговоры.

ОАО «Белшина» в рамках экспозиции представляет модели легковых, грузовых и крупногабаритных шин.