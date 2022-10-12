«Белшина» презентовала свою продукцию в Таджикистане
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Выставка техники и продукции белорусских производителей Made in Belarus состоялась в Душанбе.
Деловая программа форума рассчитана на 2 дня - 11 и 12 октября, в ходе которого организованы выступления, презентации, церемония подписания документов и двусторонние деловые переговоры.
ОАО «Белшина» в рамках экспозиции представляет модели легковых, грузовых и крупногабаритных шин.
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