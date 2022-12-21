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Фотофакт

«Белшина» представляет свой календарь с сотрудницами предприятия. Как вам?

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«Белшина» представляет свой календарь с сотрудницами предприятия. Как вам?
В результате кастинга были отобраны 12 участниц, которые и украсили страницы нового календаря, сообщили в пресс-службе предприятия.

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