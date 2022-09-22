«Белшина» поставит в Башкортостан продукцию на 1,5 млрд российских рублей
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Предприятие «Белшина» поставит в Башкортостан продукцию на полтора миллиарда рублей. Между «Белнефтехим-Рос» и ООО «Группа компаний Бринэкс» подписан соответствующий договор.
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