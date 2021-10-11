«Белшина» обыграла «Слоним» со счетом 4:0

В минувшее воскресенье в матче двадцать шестого тура чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги футболисты «Белшины» на городском стадионе «Спартак» одержали убедительную победу со счетом 4:0 над ФК «Слоним-2017».

Началась эта встреча с приятного момента – легенду бобруйского футбола Эдуарда Градобоева от ассоциации «Белорусская федерация футбола» поздравил с недавним юбилеем делегат матча Евгений Шабуня. К его поздравлениям присоединились представители ОАО «БЗТДиА» и ОАО «ФанДОК». Ну а затем, после традиционного государственного гимна и стартового свистка главного арбитра, пошел отсчет двух таймов. Причем двух 45-минуток, совершенно не похожих одна на другу. На первой мы даже не будем заострять внимания. Проходила она на не высоких скоростях, время от времени обострить игру пытался Дмитрий Лебедев с капитанской повязкой на рукаве, но к положительному результату это так и не привело. Команды ушли в раздевалки при нолях на табло.

Первые 15 минут второго тайма были тоже безголевыми, но стало уже заметно, что «красно-черные» прибавили в скорости и их атаки на ворота «Слонима» куда поострее. А на 60-й минуте, с передачи вышедшего на замену Рамазана Исаева, Дмитрий Вашкевич открывает счет в пользу «Белшины». Вводя мяч в игру с центра поля, гости так и не смогли перейти на половину хозяев, как буквально через минуту Илья Васильев увеличивает преимущество своей команды. На 79-й минуте, в ходе атаки на ворота гостей, которая по большей части проходила на «втором этаже», Дмитрий Велисевич эффектным ударом с правого угла вратарской делает счет 3:0. Ну, а точку в этом противостоянии за пять минут до окончания основного времени матча поставил защитник «красно-черных» Терентий Луцевич, забивший уже пятый гол в нынешнем сезоне.

– Да, первый и второй – два разных тайма, – отметил после встречи исполняющий обязанности главного тренера Альберт Рыбак, – в первом мы подстроились под соперника, а во втором прибавили. Создавались опасные моменты, но не было их реализации. В перерыве я сказал ребятам, чтобы переключились на другие скорости и агрессивнее играли в атаках. И еще хотелось бы поддержать Рамазана Исаева, который горит желанием забить, но сегодня был не его день. Ничего, следующий раз обязательно забьет!

Следующий матч ФК «Белшина» проводит 16 октября Минске с «Крумкачами», которые в турнирной таблице наступают нашим землякам на пятки.