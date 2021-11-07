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«Белшина» обыграла гомельский ГОБЖД

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«Белшина» обыграла гомельский ГОБЖД
4:2 - убедительная победа ФК "Белшина" над гомельским ГОБЖД.
Читайте подробности в ближайшем номере газеты "Бабруйскае жыццё".

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА.

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