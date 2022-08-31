Белшина на выставке «TatOilExpo-2022» в Казани
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Международная выставка «TatOilExpo-2022» стартовала сегодня 31 августа в Республике Татарстан, Казань.
Выставка проводится в рамках Татарстанского нефтегазохимического форума с 31.08.2022 по 02.09.2022.
ОАО «Белшина» принимает участие в выставке в составе стенда концерна «Белнефтехим».
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