"Белпочта" временно ограничила оплату услуг картами иностранных банков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"В объектах почтовой связи временно установлено ограничение на проведение операций оплаты услуг с использованием банковских платежных карт, эмитированных банками-нерезидентами, в сумме Br500 для одной банковской платежной карты в течение недели", - рассказали в "Белпочте".

Сотрудники предприятия принесли извинения за доставленные неудобства.