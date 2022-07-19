Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

«Белпочта» временно ограничила оплату услуг картами иностранных банков

7 0

«Белпочта» временно ограничила оплату услуг картами иностранных банков

"Белпочта" временно ограничила оплату услуг картами иностранных банков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.

"В объектах почтовой связи временно установлено ограничение на проведение операций оплаты услуг с использованием банковских платежных карт, эмитированных банками-нерезидентами, в сумме Br500 для одной банковской платежной карты в течение недели", - рассказали в "Белпочте".

Сотрудники предприятия принесли извинения за доставленные неудобства.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagram и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
vk.com
vk.com
vk.com
vk.com
© 2014-2021 Bobrlife Настоящий ресурс может содержать материалы 18+. Перепечатка материалов bobrlife.by возможна только с письменного разрешения редакции!
Translate »