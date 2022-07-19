«Белпочта» временно ограничила оплату услуг картами иностранных банков
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"Белпочта" временно ограничила оплату услуг картами иностранных банков, сообщили БЕЛТА в пресс-службе предприятия.
"В объектах почтовой связи временно установлено ограничение на проведение операций оплаты услуг с использованием банковских платежных карт, эмитированных банками-нерезидентами, в сумме Br500 для одной банковской платежной карты в течение недели", - рассказали в "Белпочте".
Сотрудники предприятия принесли извинения за доставленные неудобства.
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