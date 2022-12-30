«Белпочта» временно изменит условия приема внутренних отправлений ускоренной почты

"Белпочта" с 31 декабря по 2 января изменяет условия приема внутренних отправлений ускоренной почты, сообщили на предприятии.

"Изменения внесены в связи с выходными и праздничными днями. Так, в объектах почтовой связи Минска 31 декабря и 1 января прием не осуществляется, а 2 января прием осуществляется только в адрес некоторых городов. Среди них Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Полоцк, Витебск, Орша, Глубокое, Калинковичи, Мозырь, Жлобин, Гомель, Лида, Щучин, Гродно, Борисов, Вилейка, Молодечно, Логойск, Смолевичи, Слуцк, Солигорск, Марьина Горка, Дзержинск, Бобруйск, Осиповичи, Могилев, Минск с доставкой физическим лицам 3 января. Во всех остальных случаях прием внутренних отправлений ускоренной почты может осуществляться только с увеличенным сроком пересылки", - рассказали на предприятии.

Возможность приема в объектах почтовой связи Минска в указанный период можно уточнить в ОПС места отправки или в контакт-центре по телефону 154.

В объектах почтовой связи областей 31 декабря и 1 января прием не осуществляется, а возможность приема в ОПС областей 2 января можно уточнить в ОПС места отправки.