Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

«Белпочта» в очередной раз предупреждает о мошенниках в мессенджерах

29 0

«Белпочта» в очередной раз предупреждает о мошенниках в мессенджерах

Пользователи различных мессенджеров стали получать сообщения с ссылкой на приглашение поучаствовать в розыгрыше к 60-летию "Белпочты". Предприятие сообщает, что РУП "Белпочта" не рассылает подобные сообщения и не проводит никаких розыгрышей.

- Просим не переходить по указанным ссылкам. Подобные спам-рассылки в мессенджерах от имени известных организаций обычно совершают мошенники. Будьте бдительны, - говорится в сообщении.

Подписывайтесь на нас в ВКонтактеInstagramTikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿