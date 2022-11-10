«Белпочта» в очередной раз предупреждает о мошенниках в мессенджерах

Пользователи различных мессенджеров стали получать сообщения с ссылкой на приглашение поучаствовать в розыгрыше к 60-летию "Белпочты". Предприятие сообщает, что РУП "Белпочта" не рассылает подобные сообщения и не проводит никаких розыгрышей.

- Просим не переходить по указанным ссылкам. Подобные спам-рассылки в мессенджерах от имени известных организаций обычно совершают мошенники. Будьте бдительны, - говорится в сообщении.