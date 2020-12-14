“Белпочта” увеличит тарифы на отправку писем с 15 декабря
mogilevnews.by 21 0
Тарифы на услуги по пересылке простой письменной корреспонденции (почтовой карточки, письма, бандероли) по территории Беларуси вырастут с 15 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли) массой до 20 г увеличится на 6 копеек и будет стоить 0,60 рубля с учетом НДС, тариф за каждые последующие 20 г не изменится.
Ранее тарифы на эти услуги повышались в августе 2019 года.
Изменение тарифов не коснется других внутриреспубликанских услуг, услуг по пересылке международных почтовых отправлений.
также
-
“Белпочта” увеличит тарифы на отправку писем с 15 декабря
-
В работе YouTube произошел мировой сбой. Проблемы наблюдаются и в работе других сервисов Google
-
SpaceX сообщила о выводе на орбиту американского спутника SXM-7
-
Первое издание книги “Гарри Поттер” ушло с молотка за $90 тысяч
-
БЖД ввела новый график движения поездов