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“Белпочта” увеличит тарифы на отправку писем с 15 декабря

mogilevnews.by 21 0

“Белпочта” увеличит тарифы на отправку писем с 15 декабря

Тарифы на услуги по пересылке простой письменной корреспонденции (почтовой карточки, письма, бандероли) по территории Беларуси вырастут с 15 декабря, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, пересылка простой почтовой карточки, простого письма (бандероли) массой до 20 г увеличится на 6 копеек и будет стоить 0,60 рубля с учетом НДС, тариф за каждые последующие 20 г не изменится.

Ранее тарифы на эти услуги повышались в августе 2019 года.

Изменение тарифов не коснется других внутриреспубликанских услуг, услуг по пересылке международных почтовых отправлений.

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