«Белпочта» проведет викторину и вручит призы ко Всемирному дню почты

"Белпочта" 8 октября проведет "Почтовую викторину". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

Мероприятие посвящено Всемирному дню почты. "Мы подготовили клиентам познавательные вопросы об истории почты и почтовых услугах. Участники викторины, которые правильно ответят на все вопросы, получат сувениры", - рассказали организаторы.

Со списком почтовых отделений, в которых будет проводиться викторина, можно ознакомиться на сайте предприятия.

9 октября 1874 года была основана главная международная почтовая организация - Всемирный почтовый союз. В этот день ежегодно празднуется Всемирный день почты, напоминающий о важной роли, которую играет почта в повседневной жизни государства, предприятий и компаний и каждого человека.