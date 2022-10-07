«Белпочта» проведет викторину и вручит призы ко Всемирному дню почты
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"Белпочта" 8 октября проведет "Почтовую викторину". Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Мероприятие посвящено Всемирному дню почты. "Мы подготовили клиентам познавательные вопросы об истории почты и почтовых услугах. Участники викторины, которые правильно ответят на все вопросы, получат сувениры", - рассказали организаторы.
Со списком почтовых отделений, в которых будет проводиться викторина, можно ознакомиться на сайте предприятия.
9 октября 1874 года была основана главная международная почтовая организация - Всемирный почтовый союз. В этот день ежегодно празднуется Всемирный день почты, напоминающий о важной роли, которую играет почта в повседневной жизни государства, предприятий и компаний и каждого человека.
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