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Профилактика

Белпочта предостерегает от нового вида мошенничества

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Белпочта предостерегает от нового вида мошенничества

Последнее время участились случаи мошенничества, направленного на клиентов Белпочты. От них требуют получить почтовые отправления, которые те не ожидают.

- Схема мошенничества проста: при поступлении звонков неизвестные сообщают, что на имя адресата поступило почтовое отправление с наложенным платежом, отправителем которого числится интернет-магазин и требуют немедленно забрать почтовое отправление в объекте почтовой связи компании, - разъяснили в РУП «Белпочта».

Также на предприятии обратили внимание, что «Белпочта» информирует клиентов о поступлении почтового отправления посредством сообщений на viber/sms или с помощью бумажного извещения в абонентский почтовый ящик. При отправке сообщений на viber/sms отправителем указывается «belpost.by». Предприятие не информирует адресатов с помощью телефонных звонков о наличии почтового отправления и не требует его обязательного и срочного получения.

- Адресат имеет право отказаться от поступивших на его имя почтовых отправлений. Будьте бдительны! – предостерегает Белпочта.

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