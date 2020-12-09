“Белпочта” предлагает поздравить Деда Мороза с днем рождения

"Белпочта" 11 декабря проведет акцию "Поздравим Деда Мороза с днем рождения", сообщили в пресс-службе компании.

Дед Мороз, живущий в Беловежской пуще, отмечает день рождения 16 декабря. "Белпочта" предлагает 11 декабря написать письмо белорусскому волшебнику и поздравить его с праздником. В этот день все желающие смогут приобрести открытки, а "Белпочта" бесплатно доставит их Деду Морозу.

В Минске акция будет проходить в почтамте (пр.Независимости, 10) с 10.00 до 11.00 и с 15.00 до 17.00.

В акции могут принять участие физлица, которые купили почтовые открытки в местах проведения акций.