Белпочта повышает тарифы с 1 апреля

РУП «Белпочта» информирует о повышении тарифов на пересылку международных почтовых отправлений с 1 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В связи с изменением тарифных ставок оконечных расходов стран назначения, значительным изменением расходов на авиаперевозку, увеличатся тарифы на пересылку мелких пакетов назначением в Австралию, Канаду, Мексику, США, при этом тарифы на пересылку мелких пакетов в другие страны, тарифы на пересылку простых международных писем и бандеролей не изменятся. Также повысятся тарифы на пересылку международных посылок и отправлений международной ускоренной почты ЕМS.

С 5 апреля изменятся тарифы на пересылку заказных писем по Республике Беларусь, отправлений «1 класс», посылок, отправлений внутренней ускоренной почты, некоторые дополнительные услуги.

Тарифы на услуги по пересылке простой письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей) внутри страны, а также простые и заказные письма в электронной форме, пересылаемые посредством Национальной почтовой электронной системы сохранятся на прежнем уровне.