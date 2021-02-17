“Белпочта” к 23 февраля доставит открытки бесплатно
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РУП "Белпочта" 19 февраля проведет акцию "День защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь", сообщили в пресс-службе компании.
Все желающие смогут приобрести почтовые карточки, а сотрудники "Белпочты" бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.
В Минске акция пройдет в круглом зале Почтамта (пр.Независимости, 10) с 15.00 до 17.00. Полный список отделений можно посмотреть на сайте "Белпочты".
В акции могут принять участие только физические лица.
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