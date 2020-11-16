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Общество

«Белпочта» из-за COVID-19 отменила услугу по примерке товара из посылок

belta.by 145 0

«Белпочта» из-за COVID-19 отменила услугу по примерке товара из посылок

Временно приостанавливается оказание сервиса по получению части вложения почтовых отправлений. Такая информация размещена сайте предприятия.

"Временно приостанавливается оказание услуги, предоставляемой в пакетах E-commerce, E-commerce MAX, по примерке и получению части отправлений с товарным вложением (частичный выкуп) на дому, в офисе и выделенных объектах почтовой связи, где установлены примерочные кабинки", - сообщили в "Белпочте".

Такое решение принято, чтобы минимизировать контакты получателей почтовых отправлений с сотрудниками "Белпочты".

Предприятие просит с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

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