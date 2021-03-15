Республиканские унитарные предприятия "Белпочта" и "Белтелеком" сегодня проведут консультации ко Дню потребителя. Такая информация размещена на сайтах организаций.

Сегодня "Белпочта" проведет акцию "День клиента", во время которой познакомит потребителей с электронными способами получения услуг. В их числе - пересылка электронных писем с юридическим подтверждением доставки посредством национальной почтовой электронной системы, получение отправлений по СМС-кодам (без предоставления документов, удостоверяющих личность), получение услуг через мобильное приложение, перенаправление отправлений для получения через почтоматы или пункты выдачи, возможность поздравления и приобретения подарков через сайт "Белпочты". В Минске акция пройдет в круглом зале почтамта по адресу пр.Независимости, 10 с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00. Полный список отделений почтовой связи, где состоится "День клиента", можно посмотреть на сайте "Белпочты".

Что касается "Белтелекома", сегодня в официальных сообществах предприятия в социальных сетях пройдет онлайн-консультация. В Twitter, "ВКонтакте", Facebook, "Одноклассниках" и Instagram пользователи смогут задать свои вопросы об услугах компании и получить ответы специалистов.

В Беларуси ежегодно 15 марта отмечается День потребителя.