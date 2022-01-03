"Белпочта" досрочно выплатит пенсии за 7 января, сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Выплата пенсий и пособий за 7 января 2022 года в объектах почтовой связи Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска начнется с 5 января. В ОПС Гомельской области выплата будет осуществляться 6 января", - рассказали в "Белпочте".

7 января будут функционировать только дежурные ОПС.