«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 7 января
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"Белпочта" досрочно выплатит пенсии за 7 января, сообщили БЕЛТА на предприятии.
"Выплата пенсий и пособий за 7 января 2022 года в объектах почтовой связи Брестской, Витебской, Гродненской, Минской, Могилевской областей и Минска начнется с 5 января. В ОПС Гомельской области выплата будет осуществляться 6 января", - рассказали в "Белпочте".
7 января будут функционировать только дежурные ОПС.
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