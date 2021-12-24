«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 25 декабря
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"Белпочта" выплатит пенсии за 25 декабря досрочно, сообщили на предприятии.
"В отделениях почтовой связи республиканского унитарного предприятия "Белпочта" в предпраздничные дни будут организованы досрочные выплаты пенсий и пособий за 25 декабря. В объектах почтовой связи Витебской области, Бобруйского, Кировского, Кличевского, Осиповичского и Глусского районов Могилевской области и Минска выплата начнется с 23 декабря. В ОПС Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей, Могилева и других районов Могилевской области выплата будет осуществляться 24 декабря", - рассказали в "Белпочте".
25 декабря 2021 года будут функционировать только дежурные ОПС.
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