Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Актуально

«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 25 декабря

39 0

«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 25 декабря

"Белпочта" выплатит пенсии за 25 декабря досрочно, сообщили на предприятии.

"В отделениях почтовой связи республиканского унитарного предприятия "Белпочта" в предпраздничные дни будут организованы досрочные выплаты пенсий и пособий за 25 декабря. В объектах почтовой связи Витебской области, Бобруйского, Кировского, Кличевского, Осиповичского и Глусского районов Могилевской области и Минска выплата начнется с 23 декабря. В ОПС Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областей, Могилева и других районов Могилевской области выплата будет осуществляться 24 декабря", - рассказали в "Белпочте".

25 декабря 2021 года будут функционировать только дежурные ОПС.

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »