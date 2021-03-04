РУП "Белпочта" досрочно выплатит пенсии в преддверии 8 марта, сообщает пресс-служба компании.

Выплата пенсий и пособий за 8 марта 2021 года в объектах почтовой связи Минска начнется с 5 марта. В остальных объектах почтовой связи республики выплачивать пенсии и пособия будут с 6 марта.

На предприятии также отметили, что 8 марта будут функционировать только дежурные отделения почты.