“Белпочта” досрочно выплатит пенсии в преддверии 8 марта
mogilevnews 30 0
РУП "Белпочта" досрочно выплатит пенсии в преддверии 8 марта, сообщает пресс-служба компании.
Выплата пенсий и пособий за 8 марта 2021 года в объектах почтовой связи Минска начнется с 5 марта. В остальных объектах почтовой связи республики выплачивать пенсии и пособия будут с 6 марта.
На предприятии также отметили, что 8 марта будут функционировать только дежурные отделения почты.
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