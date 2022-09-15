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Белпочта бесплатно доставит поздравления в любой уголок страны в День народного единства

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Белпочта бесплатно доставит поздравления в любой уголок страны в День народного единства

В День народного единства, 17 сентября, в выделенных отделениях почтовой связи Беларуси работники РУП "Белпочта" проведут одноименную акцию. В субботу отправить поздравления в любой населенный пункт страны можно будет бесплатно. Об этом корреспонденту sb.by рассказали в пресс-службе предприятия.

- В этот день клиенты могут приобрести почтовые карточки, подписать их в адрес своих друзей и бесплатно отправить их по всей республике, - добавили в пресс-службе. - День народного единства подчеркивает преемственность поколений, незыблемость и самодостаточность белоруской нации и государственности. Давайте пожелаем друг другу мира, добра и успехов в делах на благо нашей страны!

Узнать адреса отделений, участвующих в акции, можно на сайте предприятия и по телефону 154.

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