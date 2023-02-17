Белпочта бесплатно доставит открытки мужчинам к 23 февраля
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Белпочта предлагает поздравить любимых и уважаемых мужчин с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь накануне 23 февраля.
- Приобретя в отделениях почтовой связи (ОПС) открытку и подписав ее, передайте почтовую карточку специалистам Белпочты и они бесплатно доставят ее в любой уголок Беларуси, - рассказали на предприятии.
В Могилевской области акция пройдет 20 февраля (понедельник) с 11.30 до 12.30:
- в ОПС №30 г.Могилева (ул.Первомайская, 28);
- в ОПС №27 г.Бобруйска (ул.Минская, 21).
В акции могут принять участие только физлица.
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