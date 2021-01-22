"Белпочта" 23 января будет бесплатно доставлять открытки во время акции "День ручного письма", сообщает пресс-служба компании.

Ежегодно 23 января во всем мире отмечается День почерка (День ручного письма). Этот праздник призван напомнить об уникальности ручного письма и неповторимости почерка каждого человека, подчеркнуть, что при современных технологиях рукописное письмо не теряет своей значимости.

В этот день клиенты смогут приобрести почтовые карточки или конверты с открытками, подписать их, а сотрудники предприятия бесплатно доставят их в любую точку Беларуси.

Список отделений, где пройдет акция смотрите ЗДЕСЬ. В акции могут принимать участие только физические лица.