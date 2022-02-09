Белорусы в 2021 году чаще всего отдыхали в Египте, Турции, ОАЭ, России и Грузии. Об этом рассказала директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Ирина Воронович во время заседания круглого стола БЕЛТА "Переориентация туристической отрасли. В каком направлении двигаться?".

"Пандемийный период показал востребованность туров в Египет в течении всего года. Эта тенденция сохранится и в 2022 году. В весенне-летний и осенний период актуальными среди белорусов остаются поездки в Турцию. Растет популярность путешествий в ОАЭ", - сказала Ирина Воронович.

Если говорить о странах СНГ - среди белорусов наиболее посещаемыми были Россия и Грузия. "Интересны для посещения и другие страны бывшего СССР, например, мы сотрудничаем с Азербайджаном и Арменией", - отметила она.

В свою очередь председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый добавил: "Традиционно у нас складываются отношения с Санкт-Петербургом и Москвой в области историко-культурных и экскурсионных туров. Наши люди знают Кисловодск, Минеральные воды, Краснодарский край. До пандемии достаточно активно развивалось карельское направление и круизы по реке Волге. Однако в последнее время внутренний спрос российского турпотока значительно увеличился и соответственно возросли цены на туристические услуги", - сказал он.

По словам Ирины Воронович, поездки в Россию на автотранспорте (автобусы, автомобили) были номер один до пандемии. "Сейчас взаимный обмен есть, но это совсем не тот уровень, не те потоки, что были раньше. На сегодня работают авиа- и железнодорожное сообщение. При открытии автомобильной дороги турпотоки сразу увеличатся", - констатировала она.

Среди стран мира лидером по числу посещений Беларуси является Россия, на втором месте - ОАЭ. "Произошла переориентация, и целевые рынки немного изменились. Второе место после Российской Федерации по количеству туристов, которые к нам прибывают, сегодня занимают Объединенные Арабские Эмираты. Это обусловлено безвизовым въездом и прямым авиасообщением. Наши туроператоры начали активно на данном рынке работать. Думаю, в 2022 году эти позиции еще более укрепятся", - добавила руководитель департамента.