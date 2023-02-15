Белорусы стали покупать больше отечественных товаров

Доля продажи товаров отечественного производства по итогам 2022 года увеличилась. Об этом заявил министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов на итоговой коллегии ведомства.

"Принятые в стране меры позволили не только сохранить рынок в сбалансированном состоянии, обеспечив привычный для населения ассортимент товаров, но и преломить тренд падения доли продаж товаров отечественного производства, которая по итогам прошлого года выросла на 1,7 процентного пункта - практически до 61%, в том числе продовольственных товаров на 0,2 процентного пункта (76,8%), непродовольственных - на 2,4 процентного пункта (42,9%)", - сказал Алексей Богданов.

По его словам, задача МАРТ – обеспечить максимальное насыщение внутреннего рынка белорусской продукцией, увеличить присутствие отечественных товаров на полках магазинов. "Мы работаем с торговыми сетями, торговыми объектами, чтобы лучшие места на полке предоставлялись именно белорусским товарам", – отметил министр.

По материалам belta.by.