Белорусы стали покупать больше отечественных товаров

Доля продажи товаров отечественного производства в Беларуси в первом полугодии выросла. Об этом заявила заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Нина Емельянова.

"По сравнению с первым полугодием 2021 года увеличилась на 1,1 процентного пункта доля продажи товаров отечественного производства. Если она у нас в прошлом году была 59,2%, то в этом - уже 60,3%. Кажется, что увеличение не такое большое, но в денежном выражении это Br2,6 млрд. Значительно выросла продажа отечественных яблок (на 13,4%), моркови, фруктовых и овощных соков, строительных материалов, керамической плитки, холодильников и морозильников, стиральных машин и других товаров. Это говорит о том, что мы можем и умеем производить качественный и доступный для населения товар", - сказала Нина Емельянова.

Отдельными товарами страна обеспечивает себя полностью, в том числе мясной и молочной продукцией, некоторыми видами круп, сахаром. "По некоторым группам товаров в целях импортозамещения мы также стремимся нарастить долю белорусской продукции. Например, макаронные изделия выпускаются у нас из твердых сортов пшеницы и ничем не хуже импортных аналогов. Также наши предприятия с учетом сложившейся обстановки стали выпускать сыр с белой и голубой плесенью, мясные деликатесы (хамон, прошутто, пармскую ветчину). Отечественный товар гораздо дешевле", - отметила замминистра.

С Минсельхозпродом прорабатывается возможность выращивания зелени и овощей, которые в Беларуси производятся в количествах, недостаточных для обеспечения внутреннего рынка. Например, шпинат, руккола, сельдерей. "Импортеры продолжают работу по ввозу в Беларусь из дружественных стран тех продуктов, которые у нас не произрастают. Это цитрусовые, некоторые овощи, ягоды. Объемы поставки по сравнению с прошлым годом увеличились в полтора раза по данным группам товаров", - добавила Нина Емельянова.

Для гарантированного обеспечения населения в межсезонный период плодоовощной продукцией отечественного производства ведется работа по формированию и созданию стабилизационных фондов. "На сезон 2022/2023 годов заложим овощи и яблоки в необходимых количествах. Вопрос по объемам прорабатывается, но мы уже сегодня видим, что белорусских яблок заложим раза в 4 больше, чем в прошлом сезоне. Такой вывод сделан исходя из значительного роста продажи отечественных яблок", - обратила внимание замминистра.

Розничный товарооборот в Беларуси за первое полугодие составил Br32 млрд, темп роста - 99,6%. "Немного упала продажа непродовольственных товаров, в том время как темп роста продажи продовольственных - больше 102%. В первом полугодии увеличилась продажа организациями торговли 22 видов продтоваров из 54, учитываемых Белстатом, и 15 видов непродовольственных из 22. Выросли продажи строительных материалов (на 23,6% по сравнению с январем - июнем 2021 года), холодильников и морозильников (на 13,6%), стиральных машин (на 6,2%), верхней одежды (на 16%), растительного масла (на 8,9%), круп (на 14,5%), мясных продуктов (на 3,7%), моркови (на 2,8%), свеклы (на 9%)", - резюмировала представитель МАРТ.