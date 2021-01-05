Белорусы стали чаще покупать новогодние деревья в кадках

"В преддверии зимних праздников белорусы купили более 133 тыс. пушистых красавиц (елей, сосен, пихт). Наиболее активно живые атрибуты праздника в нынешнем году покупали жители Минской и Гродненской областей: здесь реализовано более 30 тыс. и 27,5 тыс. деревьев соответственно. При этом заметно вырос спрос на новогодние деревья в кадках и новогодние букеты: за предновогодний период по всей стране было продано 3159 и 3702 штуки соответственно", - рассказали в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

Лесхозы в преддверии новогодних праздников организовали торговлю более чем в 1,1 тыс. торговых точек. Елочные базары работали во всех регионах страны. Белорусы наиболее активно приобретали новогодние деревья в последние дни 2020 года. Только с 28 по 31 декабря по всей стране их было реализовано более 46 тыс.

По инициативе Министерства лесного хозяйства также состоялась республиканская акция "Сохрани символ праздника". Она прошла во всех населенных пунктах с численностью населения свыше 30 тыс. человек. Лесхозы предлагали желающим приобрести новогодние деревья в кадках, сохранить их до весны (например, на балконе или даче) и высадить в ближайшем лесничестве во время акции "Неделя леса", которая традиционно проходит весной. При этом каждому покупателю была вручена памятка по уходу за новогодним деревом.