Бобруйский новостной портал Bobrlife

Бобруйск — Новости —Новости Бобруйска — Погода — Курсы валют — Общественно-политическая газета — Навіны Бабруйска — Бобруйский портал —бобр лайф — Зефир FM

Референдум 2022

Белорусы с ID-картами и биометрическими паспортами смогут проголосовать на референдуме

12 0

Белорусы с ID-картами и биометрическими паспортами смогут проголосовать на референдуме

У белорусов с ID-картами и биометрическими паспортами не будет сложностей при голосовании на референдуме, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун.

«Гражданин Республики Беларусь, который имеет ID-карту, должен реализовать свое право на участие в референдуме беспрекословно и в любом месте, где он находится. Организовано соответствующее взаимодействие с местными избирательными комиссиями», - сказал Алексей Бегун.

БЕЛТА

Читайте
также
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости
﻿
Translate »