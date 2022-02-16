Белорусы с ID-картами и биометрическими паспортами смогут проголосовать на референдуме

У белорусов с ID-картами и биометрическими паспортами не будет сложностей при голосовании на референдуме, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД полковник милиции Алексей Бегун.

«Гражданин Республики Беларусь, который имеет ID-карту, должен реализовать свое право на участие в референдуме беспрекословно и в любом месте, где он находится. Организовано соответствующее взаимодействие с местными избирательными комиссиями», - сказал Алексей Бегун.

БЕЛТА