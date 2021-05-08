Белорусы с 14 мая смогут поучаствовать в проекте по изучению иммунитета против COVID-19

Все желающие смогут сдать свой биологический материал для исследования на антитела к COVID-19. Это исследование проводится в целях оценки популяционного иммунитета населения, сообщает Минздрав.

Организует такую исследовательскую работу Минздрав Беларуси совместно с Роспотребнадзором России с 14 по 19 мая 2021 года. Тестирование на антитела для жителей нашей страны будет бесплатное.

Желающие смогут зарегистрироваться и пройти анкетирование онлайн.

Важно: Информация о специальном сайте для регистрации и анкетирования будет размещена 11 мая на всех информационных ресурсах Минздрава. Доступ для записи на тестирование будет открыт с 12 мая.

Внимание: запись на тестирование будет осуществляться только в электронном виде.

Информация о состоянии популяционного иммунитета необходима для планирования санитарно-противоэпидемических мероприятий, в т.ч. вакцинации населения против COVID-19, как в отдельно взятом регионе, так и в стране в целом.