Белорусы проголосовали за изменения в Конституцию. ЦИК обнародовал предварительные результаты референдума, передает корреспондент БЕЛТА.

"Общее число граждан, включенных в списки участников референдума - 6 млн 815 тыс. 667 человек. В голосовании приняло участие 78,63% - то есть более половины граждан, внесенных в списки для голосования. Таким образом, республиканский референдум считается состоявшимся", - отметил председатель Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко.

За изменения в Конституцию проголосовали 65,16% граждан. Не поддержали предложения по изменению Основного закона страны 10,07%.

Брестская область - "за" - 64,21%, "против" - 7,74%,

Витебская область - "за" - 70,12%, "против" - 8,57%,

Гомельская область - "за" - 71,08%, "против" - 9,2%,

Гродненская область - "за" - 63,4%, "против" - 10,95%,

Минская область - "за" - 64,58%, "против" - 9,63%,

Могилевская область - "за" - 71,69%, "против" - 10,4%,

Минск - "за" - 55,13%, "против" - 13,23%.

"Таким образом, предварительные результаты есть. Напоминаю, что ЦИК планирует провести сегодня в 10.00 итоговую пресс-конференцию. 3 марта мы планируем провести заседание комиссии и подведем окончательные итоги референдума", - добавил Игорь Карпенко.