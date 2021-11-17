Белорусы принимают участие в Международном юниорском лесном конкурсе

Белорусы принимают участие в XVIII Международном юниорском лесном конкурсе, который проходит с 16 по 19 ноября, сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства.

В состязании участвуют 25 конкурсантов из различных стран мира: Беларуси, Австрии, Бразилии, России, Румынии, Китая, Кении и других. В нынешнем году из-за пандемии конкурс проходит в дистанционном формате.

"Белорусы представят сразу три проекта: влияние реинтродукции тарпановидной лошади на структуру и динамику травоядной мегафауны республиканского ландшафтного заказника "Налибокский" (докладчик Иван Козорез), микологический мониторинг лесных экосистем и апробация методик повышения урожайности грибных мест (Мария Серебрякова), экономическая целесообразность применения градации в один сантиметр при измерении средних и крупных лесоматериалов (Алеся Евменова). Первые два проекта в нынешнем году стали призерами республиканского юниорского лесного конкурса "Квітней, мой лес", - рассказали в пресс-службе.

Беларусь является постоянным участником Международного юниорского лесного конкурса. За годы участия в копилке белорусских представителей - первое, второе места, дипломы за лучшие достижения.

Международный юниорский лесной конкурс проводится по инициативе Федерального агентства лесного хозяйства в целях привлечения внимания молодого поколения к вопросам экологии, укрепления статуса и популяризации лесоводческих профессий среди молодежи. Конкурс направлен на приобретение юными лесоводами дополнительных знаний в области экологии и лесного хозяйства, а также на ознакомление с актуальными проблемами и перспективами развития лесного хозяйства в мире.

Конкурс приобрел широкую известность на международном уровне, получил поддержку таких международных организаций, как Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН), Международный союз охраны природы (ЮНЕП). Ежегодно в мероприятии принимают участие десятки школьников и студентов из стран Азии, Африки, Европы, Северной и Южной Америки. Участники конкурса - школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет, выполняющие научно-практические проекты в области лесоводства и охраны окружающей среды.

В 2021 году на конкурсе рассматриваются исследовательские работы по направлениям: "Лесоведение и лесоводство", "Экология лесных животных", "Экология лесных растений", "Охрана и защита лесов", "Леса в условиях изменения климата", "Роль лесов в обеспечении продовольственной безопасности и питания".