«Белорусы никогда не оставляют ближнего в беде». Кондрашова о волонтерстве

Белорусы никогда не оставляют ближнего в беде, заявила журналистам председатель правления Белорусского детского фонда Людмила Кондрашова.

"Белорусский детский фонд существует в нашей стране уже около 35 лет. В республике в нашей организации зарегистрировано 80 районных отделений. И в них команда фонда – волонтеры. В целом волонтерами Белорусского детского фонда являются тысячи людей. Это студенты, школьники, пенсионеры, врачи, педагоги, творческие работники, представители бизнеса. Без них не проходит ни одно наше мероприятие. Традиционно у нас уже есть свои партнеры. К примеру, волонтерский клуб "Милосердие" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка, волонтерский клуб "Слон" Белорусского государства университета культуры и искусств. В каждом областном регионе у нас есть свои партнеры", – рассказала Людмила Кондрашова.

По ее словам, волонтеры Белорусского детского фонда – это на самом деле мотивированные люди. "Что такое волонтер для нас? Это совместное проживание жизни с теми людьми, которым волонтеры хотят оказать помощь, – отметила председатель правления. – И мне очень радостно, что у нас в стране такое единение всех общественных объединений. К примеру, представители Красного Креста участвуют в наших акциях, а мы участвуем в их акциях".

"Цель всего белорусского общества – не оставлять ближнего в беде. Это объединяет все общественные объединения и делает людей, которые нуждаются в нашей помощи, абсолютно защищенными. Ведь волонтерское движение проходит в онлайн-режиме. Пришел COVID-19 – все переключились. Нужна помощь в проведении акции "Наши дети" – все собрались и проводят, в том числе и информационную работу. Чтобы люди знали, куда обратиться прежде всего и как получить помощь, а те люди, которые хотят помочь – знали, куда нужно прийти для того, чтобы оказать помощь, – дополнила Людмила Кондрашова. – В этом году благотворительная акция "Наши дети" пройдет с 15 декабря по 15 января. Все областные отделения фонда составили определенные планы работы, посещения учреждений здравоохранения прежде всего. Основная цель акции в этом году – помощь больным детям. Ну и, конечно же, безусловно, мы придем во все социальные учреждения, во все дома семейного типа, к тем детям, которые нуждаются в помощи и заботе. Это будут не просто подарки, но и красочные представления, квесты, конкурсы. Потому что в Новый год должны происходить чудеса".

По материалам belta.by.