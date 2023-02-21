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Белорусы могут сообщить о нарушениях в работе мобильных операторов

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Белорусы могут сообщить о нарушениях в работе мобильных операторов

Комитет госконтроля запустил короткий номер, по которому белорусы могут сообщить о нарушениях в работе операторов сотовой связи, сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости».

С 21 февраля по 10 марта граждане могут рассказать Госконтролю о проблемах с качеством и стоимостью услуг, предоставляемых мобильными операторами. В том числе о незапланированных начислениях и списаниях, подключениях дополнительных опций и т.п. Для этого нужно позвонить по телефону 191 в будни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.

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