Белорусской федерации футзала исполнилось 30 лет

Белорусской федерации футзала (БФФЗ) исполнилось 30 лет. За это время белорусские мастера этой разновидности футбола в залах добились немалого числа громких побед, рассказал заслуженный тренер Беларуси Сергей Сафонов, который долгое время возглавлял национальную сборную.

Он отметил, что сборная Беларуси неоднократно обыгрывала ведущие команды планеты, среди которых признанные гранды футзала - Бразилия, Испания, Аргентина, Италия, Португалия, Россия и другие сильные дружины. Сборная Беларуси дважды становилась чемпионом Европы, была бронзовым призером Кубка мира. В 2015 году Минск, Брест, Борисов, Пинск и Молодечно принимали матчи 11-го чемпионата планеты, причем все его участники отметили высочайший уровень организации турнира. Дважды в Беларуси проходили чемпионаты Европы, несколько раз - главные турниры клубных команд Старого Света - Кубок европейских чемпионов и Кубок обладателей кубков. Сергей Сафонов отметил, что белорусские клубы также отлично зарекомендовали себя на международной арене. В частности, гомельский ВРЗ два раза выигрывал Лигу чемпионов, в активе наших команд множество наград других континентальных турниров.

За три десятилетия два десятка мастеров футбола в залах стали мастерами спорта международного класса, более 100 - мастерами спорта Республики Беларусь.

По материалам belta.by.