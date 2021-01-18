Белорусско-российское учение “Запад-2021” пройдет с 10 по 16 сентября

Белорусско-российское стратегическое учение "Запад-2021" пройдет с 10 по 16 сентября. Об этом сообщил журналистам министр обороны Виктор Хренин.

"В основу замысла лег один из возможных вариантов эскалации военно-политической обстановки против условного государства. Учения планируется провести в течение 7 суток - с 10 по 16 сентября. По предложению наших российских коллег учение пройдет на территории двух стран, что позволит отработать вопросы как применения региональной группировки войск Беларуси и России, так и ведения армейских операций", - рассказал министр.

В ходе учений также будет отработан комплекс вопросов, связанных с применением совместных штурмовых групп на урбанизированной территории. Будет дана оценка новым и модернизированным образцам техники, поступившей на вооружение.

На учение планируют в качестве наблюдателей пригласить представителей стран Запада. "Конечно же, мы пригласим. Пусть они смотрят. Мы открыты и готовы показывать состояние наших вооруженных сил и уровень нашей выучки", - сказал министр.

Как сообщили в военном ведомстве, министр обороны также доложил Президенту об итогах реализации плана строительства и развития Вооруженных сил на 2016-2020 годы. В этот период в рамках оптимизации удалось ликвидировать промежуточные звенья управления, не влияющие на качество выполнения задач. На вооружение принято более 450 единиц техники, капитально отремонтировано и модернизировано более 250. Закуплены новые образцы и комплекты вооружения: боевые самолеты Су-30СМ (4 единицы), учебно-боевые Як-130 (8 единиц), вертолеты Ми-8 (12 единиц), реактивная система залпового огня "Полонез", зенитный ракетный комплекс "Тор-М2", беспилотные авиационные комплексы, современные средства связи и навигации, радиолокационные станции, стрелковое оружие и средства защиты. В целом за этот период вооруженные силы реализовали свои планы в полном объеме. Это позволило повысить боеспособность войск, привести их боевые возможности в соответствие с характером существующих и прогнозируемых угроз военной безопасности.