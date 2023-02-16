Белорусско-российский конгресс по развитию туризма планируется провести в Минске в апреле. Об этом было объявлено на совместной пресс-конференции Российского союза туриндустрии и Республиканского союза туристической индустрии на тему "Предварительные итоги сезона 2022 года и перспективы взаимодействия турбизнеса России и Беларуси", прошедшей в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России, сообщили в пресс-службе дипмиссии.

"Участники отметили, что по итогам 2022 года Россия и Беларусь стали массовыми и востребованными направлениями. В силу логистической, безвизовой, языковой, платежной и иной доступности турбизнес двух стран имеет интерес в дальнейшем масштабировании", - сказали в пресс-службе.

На мероприятии также подчеркивалось, что ратификация белорусско-российского соглашения о взаимном признании виз открывает перспективы синхронизации работы на рынках третьих стран.

"В данных позитивных аспектах есть широкое поле для устранения барьеров, оптимизации процессов и масштабирования положительных результатов. Принято решение о проведении Российским союзом туриндустрии российско-белорусского конгресса в Минске в апреле 2023 года", - добавили в пресс-службе.