Белорусско-российские учения прошли на полигоне Брестский

Белорусские и российские военные разыграли 3 февраля на полигоне Брестский практический эпизод по уничтожению незаконных воинских формирований (НВФ).

В соответствии с решением глав двух государств в Беларуси до 9 февраля проходит первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. На полигоне Брестский в розыгрыше элемента участвовала совместная бригадная тактическая группа численностью более 2 тыс. военнослужащих и 300 единиц техники.

Фото Вадима Якубёнка