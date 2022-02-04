Белорусско-российские учения прошли на полигоне Брестский
БЕЛТА 55 0
Белорусские и российские военные разыграли 3 февраля на полигоне Брестский практический эпизод по уничтожению незаконных воинских формирований (НВФ).
В соответствии с решением глав двух государств в Беларуси до 9 февраля проходит первый этап проверки сил реагирования Союзного государства. На полигоне Брестский в розыгрыше элемента участвовала совместная бригадная тактическая группа численностью более 2 тыс. военнослужащих и 300 единиц техники.
Фото Вадима Якубёнка
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