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Армия

Белорусский союз офицеров объявил Благодарность первичной организации 147-го зенитного ракетного полка

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Белорусский союз офицеров объявил Благодарность первичной организации 147-го зенитного ракетного полка

20 декабря в Минске в Центральном доме офицеров прошло заседание Президиума Республиканского совета Белорусского союза офицеров. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказал капитан Андрей Шабанов, старший офицер по информационно-пропагандистской работе 147-го зенитного ракетного полка.

В ходе заседания были подведены итоги акции «Белорусский союз офицеров для страны патриотов растит» за 2022 год и прошло награждение победителей. Среди первичных организаций «первичка» 147-го зенитного ракетного полка, которую возглавляет подполковник в отставке Сергей Богомолов, достигла наивысших результатов.

Председатель Республиканского совета БСО генерал-майор запаса Сергей Бобриков вручил победителям кубок и грамоту. За активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи Грамотой награжден подполковник в отставке Виктор Филонов, Благодарность объявлена майору Владимиру Моняку.

Подготовил Виктор ЧАБАН. Фото Виктора ПАВЛОВА.

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