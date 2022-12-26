Белорусский союз офицеров объявил Благодарность первичной организации 147-го зенитного ракетного полка

20 декабря в Минске в Центральном доме офицеров прошло заседание Президиума Республиканского совета Белорусского союза офицеров. Об этом корреспонденту Bobrlife рассказал капитан Андрей Шабанов, старший офицер по информационно-пропагандистской работе 147-го зенитного ракетного полка.

В ходе заседания были подведены итоги акции «Белорусский союз офицеров для страны патриотов растит» за 2022 год и прошло награждение победителей. Среди первичных организаций «первичка» 147-го зенитного ракетного полка, которую возглавляет подполковник в отставке Сергей Богомолов, достигла наивысших результатов.

Председатель Республиканского совета БСО генерал-майор запаса Сергей Бобриков вручил победителям кубок и грамоту. За активную работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи Грамотой награжден подполковник в отставке Виктор Филонов, Благодарность объявлена майору Владимиру Моняку.

Подготовил Виктор ЧАБАН. Фото Виктора ПАВЛОВА.