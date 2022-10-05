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Белорусский союз журналистов объявляет конкурс «Дебют»

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Белорусский союз журналистов объявляет конкурс «Дебют»

Секретариат Белорусского союза журналистов принял решение о проведении очередного этапа Республиканского конкурса молодых журналистов «Дебют».

На конкурс принимаются работы, опубликованные в печатных СМИ, показанные по телевидению, прозвучавшие в эфире радио и размещенные на интернет-ресурсах с 1 октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г. Оформление на усмотрение автора. Телевизионные, радио- и интернет-материалы предоставляются на флешках или CD-дисках.

Конкурсные материалы предоставляются лично или по почте до 20 октября текущего года включительно по адресу: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а, Секретариат Белорусского союза журналистов, с пометкой конкурс «Дебют».

Номинации конкурса «Дебют»

1. Лучший репортер.

2. Лучший обозреватель.

3. Лучший автор региональных и корпоративных СМИ.

4. Лучший проект авторской конвергентной журналистики.

5. Лучший фотокорреспондент, видео оператор, дизайнер (художник) в медиа.

6. Лучший ведущий радиопрограммы.

7. Лучший ведущий телепрограммы.

Справки по телефону в Минске (8-017) 373-24-72.

По материалам mogilevnews.by.

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