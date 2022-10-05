Белорусский союз журналистов объявляет конкурс «Дебют»

Секретариат Белорусского союза журналистов принял решение о проведении очередного этапа Республиканского конкурса молодых журналистов «Дебют».
На конкурс принимаются работы, опубликованные в печатных СМИ, показанные по телевидению, прозвучавшие в эфире радио и размещенные на интернет-ресурсах с 1 октября 2021 г. по 30 сентября 2022 г. Оформление на усмотрение автора. Телевизионные, радио- и интернет-материалы предоставляются на флешках или CD-дисках.
Конкурсные материалы предоставляются лично или по почте до 20 октября текущего года включительно по адресу: 220013, г. Минск, ул. Сурганова, 48а, Секретариат Белорусского союза журналистов, с пометкой конкурс «Дебют».
Номинации конкурса «Дебют»
1. Лучший репортер.
2. Лучший обозреватель.
3. Лучший автор региональных и корпоративных СМИ.
4. Лучший проект авторской конвергентной журналистики.
5. Лучший фотокорреспондент, видео оператор, дизайнер (художник) в медиа.
6. Лучший ведущий радиопрограммы.
7. Лучший ведущий телепрограммы.
Справки по телефону в Минске (8-017) 373-24-72.
По материалам mogilevnews.by.