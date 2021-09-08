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Общество

Белорусский союз женщин проведет акцию “День народного единства – день добрых дел”

БелТА 56 0

Белорусский союз женщин проведет акцию “День народного единства – день добрых дел”

Белорусский союз женщин 17 сентября проведет акцию "День народного единства - день добрых дел", рассказали в общественном объединении.

Мероприятие запланировано организовать в День народного единства. Как ожидается, к участию в данной акции подключится большинство первичных организаций союза. Кстати, всего в составе БСЖ более 5 тыс. первичек.

Как рассказали в Белорусском союзе женщин, ранее был принят план мероприятий по празднованию в 2021 году Дня народного единства, который включает проведение различных мероприятий во всех регионах страны.

Государственный праздник День народного единства был учрежден в Беларуси в соответствии с указом Президента Беларуси Александра Лукашенко.

Белорусский союз женщин создан в 1991 году. Его деятельность направлена на содействие в защите прав и законных интересов женщин, семьи и детей, обеспечении достойного положения женщины в обществе, повышении роли женщин в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны.

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